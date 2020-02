Iarnă perfectă: Zăpada are 60 de centimetri pe pârtiile din Maramureș O tara cu doua anotimpuri. La munte e un peisaj autentic de iarna. A nins mult in ultimele zile, iar in unele zone stratul de zapada depaseste un metru. Statiunile au fost pline de turisti, unii veniti de la sute de kilometri sa se bucure totusi de iarna. De sambata, vacantele la munte sunt mai […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

