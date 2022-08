Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul razboiului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice in creștere, temerile legate de razboiul nuclear i-au determinat pe mulți sa se intrebe ce ar insemna un asemenea conflict pentru omenire și pentru planeta. Orice conflict nuclear ar avea o consecințe devastatoare uriașe, de la decesele…

- Rusia nici macar nu figurase pe lista lunara publicata de firma globala de mesagerie financiara SWIFT inainte de invazia sa in Ucraina, declantata in februarie, dar ultimele cifre publicate joi arata ca este depasita doar Hong Kong si Marea Britanie. Firmele si bancile rusesti au fost implicate in iulie…

- India va lua locul Chinei in 2023 ca țara cu cea mai mare populație din lume. Ambele state au ajuns la pragul de 1,4 miliarde de locuitori anul acesta, potrivit unui raport ONU publicat luni in care se arata ca gradul de feritilitate ridicat va pune mare presiune pe creșterea economica globala, scrie…

- Iranul a depus o cerere pentru a deveni membru al grupului de economii emergente cunoscut sub numele de BRICS, a declarat luni un oficial iranian. Calitatea de membru al Iranului in grupul BRICS, care include Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, „ar avea ca rezultat valori adaugate pentru…

- Spre cele mai populate țari din lume: China și India. Națiunile asiatice devin o sursa din ce in ce mai vitala de caștiguri pentru Moscova, in contextul sancțiunilor occidentale. Astfel de vanzari sporesc veniturile rusești din exporturi intr-un moment in care Washingtonul și aliații incearca sa limiteze…

- Institutul de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) avertizeaza ca arsenalul nuclear mondial va crește din nou. Creșterea numarului dispozitivelor nucleare ar putea fi determinata de razboiul din Ucraina și de tensiunile politico – militare internaționale care au crescut in acest context. Noua…

- La inceputul unuia dintre cele mai pline sezoane de calatorie și chiar cand Mercur in Retrograd s-a terminat, Uber lanseaza a șasea ediție din Enciclopedia anuala a lucrurilor uitate și gasite in Uber. Chiar daca nu crezi in astrologie, Mercur nu iarta pe nimeni. Aceasta enciclopedie prezinta lista…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a avertizat miercuri ca sanctiunile europene impuse importurilor de petrol rusesc vor afecta piata mondiala de energie, dar Moscova va redirectiona exporturile pentru a-și reduce propriile pagube, relateaza Reuters . ”Aceste sanctiuni vor avea…