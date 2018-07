Stiri pe aceeasi tema

- Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul instituției bucureștene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra și traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din…

- Duminica, la Moscova au cazut 40% din cota saptamanala de precipitatii pentru luna iulie, in timp ce la Volgograd, una dintre cele 11 gazde ale Cupei Mondiale de fotbal, incheiata in 15 iulie, ploile...

- Ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a cerut Rusiei "sa explice exact" dupa otravirea a doi cetațeni britanici cu ajutorul aceluiași agent neurotoxic folosit pentru otravirea unui fost spion rus și a fiicei sale, in urma cu patru luni la Salisbury (sud-vestul Angliei), scrie AFP.

- Casa Alba a comunicat ca Statele Unite nu recunosc anexarea Crimeii de catre Rusia, la cateva zile dupa ce Donald Trump se pronunta ambiguu pe aceasta tema. ”Noi nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Rusia va inapoia peninsula…

- Ucraina si-a manifestat indignarea vineri fata de refuzul autoritatilor ruse de a-i acorda acces la cineastul ucrainean Oleg Sentov, care executa o sentinta de 20 de ani de inchisoare intr-un lagar de munca din nordul Siberiei si care de o luna se afla in greva foamei, informeaza AFP, preluata de…

- Construita la Sankt-Petersburg, centrala "Akademik Lomonosov" ("Academician Lomonosov") a acostat sambata in portul Murmansk si a fost prezentata presei. Ea urmeaza sa fie incarcata cu combustibil nuclear si va fi trimisa spre destinatia sa finala, o regiune izolata din estul Siberiei. Construit de…

- A venit pe lume cu un semn din naștere care o face speciala. Iar parinții știu asta cel mai bine, chiar daca, la prima vedere, au ramas uimiți, atat ei, cat și medicii care au ajutat-o pe mama sa nasca.