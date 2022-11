Iarna nu-i ajută pe ucraineni în război! Zelenski: 'Numărul de bombardamente ruseşti rămâne mare!' Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, duminica, in discursul adresat natiunii, ca in acest an intreaga lumea a realizat cat de importanta este contributia Ucrainei la securitatea alimentara globala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

