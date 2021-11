Iarna ne dă prezența Miercuri, fața de ziua de precedenta atmosfera se incalzește cu 3-4 grade. Soarele rasare la ora 07:46. Pentru aceasta noapte, in zona noastra, meteorologii au emis cod galben de intensificari temporare ale vantului, precipitații moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare. La munte va ninge consistent. Izolat, dimineața se va instala ceața, iar pe timpul zilei cerul va fi variabil spre noros. Soarele apune la ora 16:47. Valorile termice se vor situa intre 1 și 5 grade. Temperaturile vor continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

