- Iarna loveste Romania. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor, iar ninsoarea, viscol la munte, precipitatiile mixte si poleiul se vor semnala in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat si cum va fi vremea pana pe 3 februarie.

- Un val de aer polar loveste in weekend sud-estul Europei. Meteorologii anunta ca temperaturile vor scadea, inregistrandu-se maxime negative chiar si in timpul zilei. Dupa caldura neobisnuita din ultima perioada, iarna pune stapanire pe Romania. Se asteapta lapovita si ninsoare in toata tara. Administratia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit vineri cu cateva ore atentionarea nowcasting Cod galben de ninsoare viscolita emisa dimineata pentru zona de munte a judetelor Arges, Prahova si Dambovita, informeazp Agerpres Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Arges,…

- FRIG… Vremea s-a schimbat radical, anuntand primii fulgi de zapada. De ieri, la Vaslui s-a simtit o schimbare a vremii, pentru ca, spre seara, afara erau 8-9 grade Celsius. Temperaturile au scazut seminificativ, iar ploile cuprind treptat aproape toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo, pentru perioada 29 octombrie, ora 14.00 – 1 noiembrie, ora 10.00. Vremea va fi deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte mai ales in zonele deluroase. „In intervalul menționat vremea va deveni deosebit de rece, la inceput…

- Astazi, vremea in Moldova se va raci semnificativ in nordul si centrul regiunii, cerul va fi noros, iar pe spatii relativ extinse, in zonele joase de relief, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie. La munte, vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime ale aerului vor oscila intre: 8 si 13…

- Frigul va lovi Romania, in urmatoarele zile. Temperaturile vor scadea si vor incepe ploile, dar și ninsorile, in unele regiuni ale țarii, potrivit prognozei meteo communicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- Vreme deosebit de calda anunta meteorologii si pentru urmatoarele zile. De la sfarsitul saptamanii insa toamna revine furioasa. Temperaturile vor scadea si incep ploile. Zonele joase vor fi acoperite de ceata si de burnita. Racirea va fi una accentuata, maximele vor fi mai mici si cu 10 grade decat…