Iarna își intră în drepturi. Zonele în care meteorologii anunță lapoviță și ninsori Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar specialiștii anunța vreme rece, cu temperaturi care se apropie de cele normale pentru aceasta perioada din an. La munte se instaleaza iarna cu ninsori, viscol și temperaturi negative.La altitudini mari ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare, iar intensificarile de vant […] The post Iarna iși intra in drepturi. Zonele in care meteorologii anunța lapovița și ninsori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

