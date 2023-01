Iarna își intră în drepturi: vin ninsorile! Când ar urma să înceapă să ningă în Capitală. Ce anunță șefa ANM Dupa un inceput de ianuarie cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru ceea ce ar fi trebuit sa fie cea mai rece luna a anului, iarna pare sa se instaleze in mai multe zone ale țarii, in perioada urmatoare. Ninsorile iși vor face apariția in peisaj, pe final de ianuarie, concomitent cu o racire […] The post Iarna iși intra in drepturi: vin ninsorile! Cand ar urma sa inceapa sa ninga in Capitala. Ce anunța șefa ANM first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

