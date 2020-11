Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca, dupa o perioada de cateva zile in care vremea se va menține mai calda decat cea obișnuita pentru aceasta perioada, va avea loc o racire accentuata, incepand cu data de 20 noiembrie. De asemenea, ANM anunța ploi in perioada 21-24 noiembrie. Administratia Nationala de…

- In aceasta saptamana, valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice. Cu toate astea, ANM anunța ca vor veni și ninsorile. In același timp aflam ca regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul intregii țari. Excendetul de precipitații va fi mai ales in regiunile sud-vestice și la…

- Vremea pe 6 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile se incadreaza in normele obișnuite ale primei saptamani din noiembrie. Cum va fi vremea pe 6 noiembrie in țara Pentru vineri, 6 noiembrie, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile sud-vestice și in cele…

- Un strat consistent de zapada s-a așternut peste stațiunea montana Parang. Temperaturile au scazut considerabil, astfel ca la altitudini mari, ploaia s-a transformat in zapada. In munte, este un peisaj feeric, ca de inceput de iarna. De altfel, meteorologii au anunțat ca in zonele montane…

- Meteorologii au emis o informare meteo, valabila în intervalul 30 octombrie, ora 02:00 – 31 octombrie, ora 20:00, în zonele montane ale țarii. În intervalul menționat vântul va prezenta intensificari…

- In ultima saptamana, Romania a inregistrat temperaturi foarte scazute și fenomene meteo specifice iernii, dar vremea rea nu se oprește aici. Un vortex polar va pune stapanire pe Europa in acest weekend. Temperaturile vor fi foarte scazute pana la jumatatea saptamanii viitoare.

- Stratul de zapada masoara 2 centimetri la Balea Lac, in Muntii Fagaras si 5 centimetri la Varful Omu, in Bucegi, dupa ce, in timpul noptii a nins. Meteorologii anunta ca in zilele urmatoare, in zonele inalte, sunt posibile precipitatii mixte. Temperaturile sunt scazute in continuare,…

- Temperaturile au scazut considerabil in unele zone din Romania, iar la munte deja s-a asternut zapada. Iata unde te poti bucura de iarna zilele acestea! Zapada, la munte zilele acestea La munte, pare ca a venit iarna! Inca de marti, in Bucegi, temperaturile au scazut considerabil, vantul s-a intetit…