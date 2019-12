Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ninsoare viscolita, valabila in orele urmatoare, in zona de munte a judetelor Arges, Prahova si Dambovita, potrivit AGERPRES. Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, la altitudini de peste 1.800…

- Iarna se instaleaza in Romania, potrivit ultimelor informații facute publice de Administrația Naționala de Meteorologie, intrucat urmatoarele zile vor aduce ninsori abundente și un strat consistent de zapada in mai multe zone din țara.

- Vremea se racește drastic la inceputul acestei saptamani, cand sun așteptate și ninsori in anumite zone ale țarii, insa Moș Nicolae ne va aduce vreme frumoasa, caci dupa 6 decembrie temperaturile din termometre vor crește ușor, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- CIRCULATI CU ATENTIE!… Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de racire a vremii si ninsori, in special in zona de munte, valabila incepand de luni, 2 decembrie, ora 7:00, pana marti, 3 decembrie, ora 10:00. In intervalul mentionat, se vor semnala ninsori la munte, precipitatii predominant…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare de ninsori la munte, precipitații predominant sub forma de ninsoare in nord și in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme rece, in perioada 02 decembrie, ora 07:00 – 03 decembrie, ora 10:00. In intervalul…

- Primele ninsori sunt așteptate la sfarșitul lunii noiembrie. Meteorologii anunța iarna grea, cu zapada din abudența și viscol puternic. Potrivit estimarilor realizate de meteorologii realizate de Administrația Naționala de Meteorologie, in Romania, in aceasta iarna, sunt așteptate episoade de vreme…

- Iarna acestui an va aduce zapada din abundența in Romania și sunt așteptate și episoade de vreme severa, precum ger, viscol și ninsori abundente, potrivit estimarilor realizate de meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- FRIG… Vremea s-a schimbat radical, anuntand primii fulgi de zapada. De ieri, la Vaslui s-a simtit o schimbare a vremii, pentru ca, spre seara, afara erau 8-9 grade Celsius. Temperaturile au scazut seminificativ, iar ploile cuprind treptat aproape toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie a…