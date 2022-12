Iarna indiană întâlnește vortexul polar, în România. Vreme la extreme / Când vom scăpa de ger Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca Romania nu va scapa de aerul polar și ca vremea ramane extrem de friguroasa. Gerul iși va face simțita prezența de saptamana viitoare. In zilele urmatoare, vor fi intervale cu ploi, ninsori și polei, mai ales in jumatatea sudica a țarii. In urmatoarele 24 de ore, teritoriul […] The post Iarna indiana intalnește vortexul polar, in Romania. Vreme la extreme / Cand vom scapa de ger first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

