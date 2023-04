Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii ANM au emis doua atenționari Cod galben de ingheț, bruma, dar și alte fenomene meteo precum lapovița, ninsoare și vant. Iata județele vizate. Un Cod galben și o Informare Meteorologica de vant și racire intra in vigoare luni, 27 martie, ora 06:00, și va fi valabila pana miercuri, 29 martie,…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 5 judete si o alta alerta cod galben pentru rauri din 16 judete, valabile pana vineri și sambata noapte. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si…

- IARNA A FACUT PRAPAD in 18 județe din țara, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin viscol, ninsori abundente și vant puternic, in ultimele 24 de ore (4 februarie, ora 07 – 5 februarie, ora 07), s-au inregistrat efecte in 40 de localitați din 18 județe (AB, AR, AG, BH, BR,…

- ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 80…90 km/h si vizibilitate scazuta ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 80…90 km/h si vizibilitate scazuta Administratia…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ninsoare, valabile in orele urmatoare in zonele de munte din din sapte judete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Avand in vedere condițiile meteorologice manifestate in București, city managerul Sectorului 5, Rareș Hopinca, a convocat astazi Comandamentul de iarna la sediul Primariei Sectorului 5, la care au participat reprezentanți ai tuturor serviciilor și companiilor cu atribuții. Fii la curent cu…

- Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie anunta un final de saptamana cu zile reci, ninsori abundente și vant puternic in toate regiunile țarii.Meteorologii au emis, joi, 26 ianuarie, doua avertizari Cod Galben de ninsori și viscol pentru mai multe județe ale țarii. Prima alerta…

- Alerta meteo ANM! In cursul zilei de ieri anunțam o noua alerta meteo ANM. Meteorologii, cel puțin pentru 10 județe, anunțau pentru aceste zile fenomene meteo extreme, fiind vorba de intensificari susținute ale vantului, cantitați importante de apa in zona montana, dar și apariția fenomenului de viscol…