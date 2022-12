Stiri pe aceeasi tema

- Frigul iernii se instaleaza in sfarșit in Europa. Vineri, in urma unei rafale arctice, locuitorii din Stockholm s-au trezit cu un strat proaspat de zapada, iar iubitorii sporturilor de iarn[ au ieșit in numar mare sa se bucure de patinoarul uriaș din parc

- Prabușirea prețurilor la gazele naturale din ultimele luni a creat un fals sentiment de securitate. In timp ce iarna asta pare a fi cat de cat rezolvata, UE va avea cu siguranța probleme in a gasi rezerve pentru pentru iarna 2023-24, avertizeaza specialiștii. Avand in vedere circumstanțele, Europa nu…

- Prim-ministrul ucrainean Denis Smihal a declarat ca al doilea sezon de iarna din timpul razboiului ”va fi foarte provocator”, dar precizeaza ca 70% din necesarul de energie a fost acoperit, astfel incat populatia sa poata aprinde luminile timp de cel putin cinci-sase ore pe zi, transmite CNN și News.ro…

- ”Din punct de vedere meteorologic, urmarim si noi toate prognozele. Acestea s-au updatat la sfarsitul lunii octombrie, se inscriu intr-un tipar care nu pot sa spun ca ne bucura foarte tare, dar cu care ne-am obisnuit in ultimii ani de zile, de a avea ierni mult mai secetoase decat eram obisnuiti. Din…

- Razboiul din Ucraina a generat o criza energetica resimțita in toata Europa, astfel ca, viitorul apropiat nu suna incurajator din niciun punct de vedere. Pe langa problemele economice aparute, experții in clima anunța ca aceasta iarna va fi una extrem de grea, din cauza valului de frig care va lovi…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica și mai acuta anul viitor, dupa ce-și va goli rezervele de gaze naturale pentru a face fața frigului din aceasta iarna, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, in timp ce UE cauta modalitați de atenuare a crizei. Țarile europene au umplut…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica si mai acuta anul viitor, dupa ce va utiliza rezervele de gaze naturale pentru a trece de frigul acestei ierni, a transmis, miercuri, seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), in timp ce UE cauta modalitati de a atenua criza, transmite Reuters.…

- Iarna aceasta ar putea fi una mai aspra pentru Europa, potrivit Agenției Europene de Prognoza Meteo lunile noiembrie și decembrie aruncand o perspectiva sumbra asupra intregului continent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…