Deja a venit iarna, și nu doar calendaristic, ci și meteorologic, in mai multe zone din țara fiind inregistrate deja ninsori și temperaturi scazute. O grija in plus pentru mulți dintre romani, care se gandesc cu groaza la cum vor arata facturile la principalele utilitați și la cit va ajunge intreținerea, in cazul celor care […] The post Iarna grea pentru majoritatea romanilor. Ce scumpiri se anunța pentru ianuarie 2022 first appeared on Ziarul National .