- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, intr-un accident petrecut pe un drum judetean din comuna prahoveana Filipesti. In accident au fost implicate doua autoturisme si o cisterna plina cu bitum.

- O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite, una suferind leziuni grave, dupa ce un sofer a intrat, luni dimineata, cu autoturismul intr-un autotren oprit in afara partii carosabile, pe DN 7 Pitesti -...

- Autoritatile din Caras-Severin au intervenit, sâmbata seara, la un accident rutier în care au fost implicate patru masini, cu 12 persoane. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, patru persoane fiind transportate la spital.

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 11:00, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Reteag. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme și o persoana fiind ranita in urma impactului. La fața locului…

- Patru masini au fost implicate, vineri dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe DJ 248, in localitatea Vulturesti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Din primele verificari ale politistilor rutieri, un autoturism inmatriculat in Galati…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu doua mașini implicate și o persoana ranita, pe DN7, in apropiere de Saliștea. Traficul este blocat Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN7, in apropiere de Saliștea. O persoana a fost ranita. Traficul ... ACCIDENT rutier cu doua mașini…

- Tragedie aviatica: Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite, dupa ce un avion s-a prabusit Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite, dupa ce un bombardier din Al II-lea Razboi Mondial, care efectua un zbor demonstrativ, s-a prabusit. Tragedia s-a petrecut in Statele…

- Un accident rutier grav a avut loc joi, pe DN2, intre un TIR si o camioneta. In urma coliziunii violente, o persoana a decedat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 Ramnicu Sarat ndash; Focsani, pe raza localitatii Slobozia Bradului, judetul Vrancea,…