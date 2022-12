Iarna crizei energetice. Poate rezista Europa? Șeful Reseau de Transport d’Electricite – operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Franța – a minimizat riscul unei intreruperi a fluxurilor de electricitate și a unor reduceri radicale ale exporturilor de energie in Europa in aceasta iarna. Xavier Piechaczyk a declarat ca nivelurile ridicate de stocare a gazelor, acumulate pentru a susține rezervele […] The post Iarna crizei energetice. Poate rezista Europa? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

