Iarna auto-distrugerii Angliei Aflata deja intr-o criza economica severa, Marea Britanie se confrunta cu o noua „iarna a nemulțumirilor” – o izbucnire de greve și intreruperi de activitate in toate serviciile publice. In afara de inconvenientele imediate pentru intreprinderi și gospodarii, tulburarile vor eroda și mai mult poziția țarii in economia mondiala. In aceasta luna sunt anunțate sau […] The post Iarna auto-distrugerii Angliei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

