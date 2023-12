Iarnă autentică în mai multe zone ale țării, cu vânt puternic și ninsori Incepand de sambata dimineața, iarna se va manifesta din plin in mai multe zone ale țarii, cu vant puternic și ninsori. Astfel, vor fi rafale de vant in cea mai mare parte a tarii, viscol si ninsori moderate cantitativ la munte și ninsori viscolite in Maramures si Transilvania. Meteorologii au emis și o avertizare cod portocaliu de viscol puternic la peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionale si Occidentali. De duminica, de la ora 3.00, va intra in vigoare alte avertizari, fiind asteptate intensificari ale vantului in sudul Transilvaniei, vestul si sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei si in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

