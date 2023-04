Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii intervin, miercuri, pe DN 15, in zona Borsec, unde a inceput sa ninga, precipitatii mixte fiind inregistrare si in alte zone din judetul Harghita, situate la altitudine. Potrivit informatiilor furnizate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, pe DN 15, in zona Borsec, se intervine…

- Un incendiu violent a izbucnit la biserica din lemn din Borșa, județul Maramureș. Mai multe echipaje sunt in acest moment la fața locului pentru a stinge flacarile. Biserica de lemn din Borșa a luat foc in urma cu scurt timp. Patru echipaje de stingere sunt la fața locului pentru a opri incendiul. „In…

- Sute de mii de persoane sunt așteptate sa iasa din nou marți in strada in principalele orașe ale Franței pentru a protesta faai de reforma pensiilor care prevede creșterea varstei de pensionare. In paralel, grevele continua sa paralizeze principalele ramuri ale economiei franceze, iar sindicatele spun…

- Meteorologii au emis, luni dimineața, noi avertizari de vreme rea. Potrivit ANM, pana miercuri sunt in vigoare mai multe coduri de viscol și ploi, iar vremea se va raci brusc in mare parte din țara. ANM a emis trei noi coduri de vreme rea. Meteorologii anunța viscol puternic in aproape toata țara. Un…

- Meteorologii anunta ca precipitatiile vor cuprinde cea mai mare parte a tarii, indepand de miercuri dupa-amiaza, fiind vorba de ploi, dar si lapovita si ninsoare in zonele mai joase din Maramures, Transilvania si nord-vestul Moldovei. La munte vor predomina ninsorile. In cinci judete din vestul tarii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat hotararea Guvernului prin care steagul secuiesc ar fi trebuit sa devina drapelul municipiului Sfantu Gheorghe. Decizia a fost anunțata astazi intr-un comunicat al Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures. ICCJ a respins definitiv și irevocabil…