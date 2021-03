Iarna a pus din nou stăpânire pe România! Zonele din ţară afectate de ninsori şi viscol Romania se confrunta cu un nou episod autentic de iarna. Temperaturiile au scazut treptat, iar ninsorile s-au instalat deja in mai multe zone din tara. A nins abundent pe arii extinse in centrul țarii, mai ales in zonele montane din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov intervine cu mai mult de 80 de utilaje dotate cu lama și raspanditor de sare pe toate drumurile naționale afectate de ninsoare și viscol. O atentionare Cod galben de ninsori și viscol este in vigoare pana sambata la ora 16:00. La munte se anunța ninsori moderate cantitativ (15 – 20 l/mp) și un strat nou de zapada. La… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

