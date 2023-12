Stiri pe aceeasi tema

- Noile tendințe din 2023 indica cele mai bune perioade pentru a cumpara bilete de avion pentru a calatoru toamna sau iarna. Nu este inca luna decembrie, insa multe persoane iși planifica deja Craciunul și Revelionul. Care sunt cele mai ieftine bilete de avion in perioada Revelionului 2024 și ce orașe…

- Compania TAROM ofera 69 de destinatii operate impreuna cu partenerii sai pentru sezonul de iarna 2023/2024 si 27 de destinatii operate cu aeronave proprii TAROM insumand 247 de frecvente saptamanale, informeaza un comunicat al operatorului aerian. TAROM va opera zboruri zilnice catre Londra si Madrid,…

- Pana la sarbatorile de iarna, usturoiul romanesc va ajunge la discreție in toate piețele și supermarketurile din țara. Promisiunile vin de la fermierii buzoieni care anul acesta inregistreaza producții record la aceasta leguma-condiment.

- Preturile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au crescut luni, 16 octombrie, din cauza razboiului din Israel și dupa descoperirea unei scurgeri dintr-o conducta din regiunea Marii Baltice, ceea ce sporeste temerile privind securitatea infrastructurii, inaintea iernii. Prețurile petrolului…

- Inca puțin și trecem la ORA de IARNA. Cand se vor da ceasurile inapoi In Romania ora se va schimba in ultimul weekend din luna octombrie. Sistemul de schimbare a orei a fost introdus pentru utilizarea eficienta a luminii și energiei. Romania trece la ora de iarna in noaptea de sambata (28 octombrie)…

- In prima zi de tranzactionare a contractelor futures pentru petrolul Brent cu livrarea in decembrie, acestea au scazut cu 1,42 dolari, sau cu 1,5%, la 90,78 dolari pe baril fata de inchiderea de vineri si, de asemenea, cu aproximativ 4% fata de nivelul de inchidere de vineri al contractelor pentru noiembrie.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri deschiderea unei anchete privind subventiile de stat chineze pentru masinile electrice, pentru a apara industria europeana impotriva „preturilor scazute in mod artificial”. „Pietele globale sint acum inundate de masini electrice…