Iarna 2019-2020, cea mai caldă iarnă înregistrată până în prezent în Europa Iarna aceasta a fost de departe cea mai calda inregistrata vreodata in Europa, potrivit Serviciului european Copernicus privind schimbarile climatice, relateaza dpa. Intre decembrie 2019 si februarie 2020, temperaturile au fost cu 3,4 grade Celsius peste cele medii inregistrate intre 1981 si 2010, a precizat miercuri, la Londra, serviciul Copernicus. Totodata, temperaturile au fost cu 1,4 grade mai mari decat cele inregistrate in iarna 2015-2016, considerata cea mai calda iarna de pana acum. Nordul si estul Europei au fost in principal afectate de temperaturile ridicate. Aceeasi tendinta a afectat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

