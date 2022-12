Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Sighetu Marmației a avut zilele trecute o serie de discuții cu directorul Serviciului Public Judetean Salvamont, Dan Benga. Va reamintim ca zilele trecute echipele Salvamont au cautat patru cetațeni ucraineni (3 barbați și o femeie) rataciți in Munții Maramureșului. Atunci echipa…

- Trei barbati si o femeie, cetațeni ucraineni, care ar fi trecut frontiera prin Muntii Maramuresului s-au ratacit din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem de accidentat, acestia fiind cautati miercuri seara de salvatorii montani si politistii de frontiera, a informat directorul Serviciului Public…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a anunțat azi, 22 noiembrie, ca noul lider al pietei asigurarilor, Groupama, si-a consolidat pozitia ramanand pe primul loc si la finalul primelor 9 luni ale acestui an, cu o cota de 17,94%, urmat indeaproape de Allianz Tiriac cu 17,67%. Tot ASF subliniaza ca pe…

- In primele doua saptamani ale lunii noiembrie, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Nord Vest Cluj a efectuat acțiuni de control la operatori economici care au ca obiect de activitate importul și/sau comercializarea de produse second-hand. In total au fost verificate…

- Traseele montane din Maramureș sunt tot mai cautate, fie ca vorbim de turiști straini sau romani. Dovada este și numarul mare de accidente petrecute pe munte la care au fost nevoiți sa intervina salvatorii montani. „Turismul montan se dezvolta. Avem un telescaun pe Roata 2 la Cavnic, cei de la Izvoare…

- Cine umbla des pe munte știe ca nu este deloc placut sa fii surprins de vreo furtuna violenta in spațiu liber. Pericolul de a fi lovit de fulger este foarte mare, dincolo de faptul ca este și infricoșator. Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș a anunțat ca se afla in procedura de obținere a…

- In aceasta dimineața a avut loc o acțiune de cautare derulata de Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș in zona localitații Petrova, undeva aproape de locul numit „Ploschi”, zona cu acces dificil. Autoritațile cautau un cioban in varsta de 74 ani plecat de duminica și care nu s-a mai intors pana…

- SPJ Salvamont Maramureș a intervenit duminica seara in zona muntoasa Varful Iancu din Cavnic pentru a ajuta un tanar de 12 ani care a cazut cu un motocros in prapastie. ”Actiunea a constat in stabilizarea baiatului, extragerea si transportul acestuia pana la echipajul SMURD – Terapie Intensiva Mobila.…