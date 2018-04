Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la ora 16.30, Știința evolueaza pe terenul liderei campionatului, CSM București. Partida este televizata de Digisport. Trei meciuri de foc. Unul dupa altul. Sambata, in campionat, in fieful liderei, CSM București. Miercuri, acasa, contra vice-campioanei Elveției, Sm’Aesch, cu calificarea…

- Repetatele pene de curent electric produse in stațiunea Slanic Moldova in weekend-ul abia incheiat au pus in dificultate manifestarile programate și activitațile curente dedicate turiștilor. In zona stațiunii nu au fost probleme cauzate de fenomene meteorologice (ninsori abundente sau rafale puternice…

- La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din Moinesti au reținut un tanar de 16 de ani si un barbat de 31 de ani, ambii din localitate, banuiti de comiterea unei infracțiuni de talharie calificata. Din cercetari a rezultat ca, cei doi ar fi deposedat prin imobilizare, un barbat de 67 de ani, din comuna…

- Evenimentul rutier s-a produs, astazi, pe DN – 2, la Nicolae Balcescu. Un barbat de 63 de ani, din comuna Nicolae Balcescu, conducea un autoturism pe un drum secundar, iar cand a patruns pe DN -2 nu s-ar fi asigurat corespunzator si nu ar fi acordat prioritate, spun politistii, unui alt autoturism,…

- Ieri dimineața, la Catedrala Sf. Dumitru de la Narcisa, in cadrul sfintei liturghii, slujba susținuta de IPS Ioachim Bacauanul s-a savarșit și taina sfantului botez al micuței Sofia Maria. Fetița este fiica cunoscutului cantareț de muzica populara și romanțe George Cojocarescu. Aflat sub imperiul emoțiilor,…

- Primul meci de campionat din 2018 pentru voleibalistele Științei Bacau, primul succes. Unul scurt și cuprinzator. In trei seturi. Așa cum era de așteptat, de altfel. Luni seara, in epilogul etapei a 11-a a Diviziei A1, studentele s-au impus pe teren propriu cu 3-0 (10, 15, 18) contra Lugojului. O victorie…

- Campania „Salvator din pasiune”, lansata in urma cu un an si jumatate la nivel national si derulata de toate inspectoratele pentru situatii de urgenta a inceput sa devina tot mai atractiva. Daca dupa prima strigare doar doi bacauani si-au depus dosarele, acum sunt 32 de voluntari care intra pe poarta…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau s-a deplasat doua zile la rand in padurea din satul Scutaru, comuna Manastirea Casin, unde s-au gasit 30 de mine antipersonal, aproape 1.400 de cartuse de infanterie, calibru 7,92 mm, si 604 tuburi de cartuse de acelasi calibru,…