- Fuchse Berlin a invins-o pe Rhein-Neckar Lowen, scor 33-24, și o va infrunta pe Flensburg in finala European League la handbal masculin. Finala mare dintre Fuchse Berlin și Flensburg este programata duminica, de la ora 19:00. Dinamo și Rhein-Neckar vor lupta pentru locul 3 de la ora 16:00Reporterii…

- Dinamo București a fost invinsa de SG Flensburg-Handewitt, scor 32-38, in semifinala Final Four-ului European League la handbal masculin. Antrenorul Xavi Pascual a recunoscut superioritatea adversarilor, a spus ca la pauza și-a luat tare elevii, dar a gasit și puterea sa glumeasca. Reporterii GSP Sebastian…

