- Sedința birourilor permanente ale parlamentului în care trebuia sa se stabileasca calendarul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR a fost amânata sâmbata dimineața din nou, din lipsa de cvorum. Reprezentanții PNL, PSD și UDMR au boicotat ședința concocata de președintele Camerei…

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca la sedinta de sambata dimineata a Birourilor permanente reunite ale Camerei si Senatului au lipsit iar liderii PNL si PSD. „Pare ca USL revine in forta”, a adaugat el. „Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite…

- Conducerea Parlamentului se reunește sa decida cand va fi dat votul pentru rasturnarea Guvernului Cițu. Este a doua incercare. Prima ședința a avut loc ieri, aproape de miezul nopții. Florin Citu refuza sa iși puna demisia pe masa. USR-PLUS forțeaza. Miniștrii vor demisiona in bloc, daca premierul nu…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate vineri, in sistem online, la ora 23.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Din cauza ca nu s-a intrunit cvorumul, ședinta a fost amanata pentru…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, referitor la incercarea de a introduce pe ordinea de zi suplimentara a proiectului de OUG privind programul de investitii Anghel Saligny a fost o surpriza. El a mai spus ca toate optiunile sunt pe masa pentru USR PLUS, inclusiv varianta unei motiuni de cenzura. „Nu…

- Potrivit agendei președintelui publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa, maine, de la ora 13:00, la ședința saptamanala a Executivului, de la Palatul Victoria. Ca și principal subiect al discuțiilor este trecuta asumarea Proiectului „Romania Educata”.Cand participa…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate de Guvern in ședința din 29 iunie 2021. Ședința a avut loc la scurt timp dupa ce parlamentarii au votat moțiunea de cenzura depusa de PSD impotriva cabinetului Florin Cițu. Din cele 234 de voturi necesare, moțiunea a strans doar 201. I.…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste marti, iar principalele subiecte de pe ordinea de zi sunt calendarul pentru depunerea motiunii de cenzura si a motiunii simple impotriva ministrului Cristian Ghinea si strategia de campanie electorala pentru alegerile locale partiale care vor avea loc…