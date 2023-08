Iar ne-au tras-o olandezii! Atunci cand nu au avut prima oara chef sa ne primeasca in Spațiul Schengen, olandezii i-au pus pe finlandezi sa ne-o traga! Dupa ani de zile, atunci cand pragmaticele calcule economice aratau același crud adevar ca pierderile suferite de Portul Rotterdam ar fi unele uriașe daca Romania ar intra in Spațiul Schengen cu tot cu […] The post Iar ne-au tras-o olandezii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

