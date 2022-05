Iar minivacanță? Ce zile libere vor mai avea românii Dupa vacanța de Paște, romanii se pregatesc din nou pentru cateva zile libere. In prima jumatate a lunii iunie, cei care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanța de trei zile pentru ca urmeaza sarbatorirea Rusaliilor. Astfel, ziua de 12 iunie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii primei zi de Rusalii, ziua de 13 iunie este a doua zi de Rusalii care va fi considerata, de asemenea, zi libera. Ziua de 12 iunie e duminica, in timp ce ziua de 13 iunie e luni. Pana la ziua de Rusalii, romanii vor mai avea o zi libera in timpul saptamanii, respectiv ziua Copilului in data de 1 iunie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

