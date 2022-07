Iar începe balul cu Covid! In regiunea italiana Campania, situația legata de Covid-19, in special de noua varianta de Omicron, devine tot mai serioasa. Așa ca, Vincenzo De Luca , președintele Regiunii Campania, insista sa se foloseasca pe mai departe masca, inclusiv in aer liber, ea fiind singurul instrument de protecție impotriva virusului. Mai ales ca, susține De Luca, de fapt, infectarile sunt cel puțin duble decat le arata testarile. „Da, știu, masca e deranjanta. Imi dau seama ca este vara, dar daca nu facem așa, riscam sa avem probleme serioase. Fara dramatizare, dar cifrele sunt ceea ce sunt. Cand suntem de 10/15… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele vor fi oblligate, de vineri, sa poarte masca in spațiile inchise din Cipru, a anunțat ministrul sanatații Michalis Hadjipantela, citat de Reuters. Masura a fost implementata dupa ce experții in sanatate au avertizat privind creșterea numarului de cazuri din cauza neluarii precauțiilor…

- Ministrul Sanatații transmite ca, in ultima saptamana, s-a dublat numarul cazurilor de Covid-19 și ca este posibil sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnic. Situația in ultima saptamana la nivel național: 7. 726 de cazuri, din care 1.307 sunt pacienti reinfectați. Cu o saptamana in urma erau confirmate…

- Un nou vaccin contra Covid-19, bivalent, capabil sa faca fața variantelor Omicron a trecut de primele teste cu rezultate promițatoare, fiind posibil sa fie comercializat in cursul lunii august. Crește numarul specialiștilor care susțin ca actualele vaccinuri contra Covid-19 și-au pierdut din eficacitatea…

- Shanghai-ul nu a anuntat sambata niciun nou caz de COVID-19, o premiera de la inceputul lunii martie si de la aparitia epidemiei in oras, informeaza AFP. „Nu au existat cazuri confirmate de COVID-19 cu transmitere locala si nicio noua infectie asimptomatica locala in Shanghai pe 24 iunie 2022”, au anuntat…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) a anunțat lansarea procedurii de evaluare a unei versiunii modificate a vaccinului contra Covid-19 de la Pfizer, astfel incat sa protejeze contra variantelor specifice virusului, in special contra subvariantelor Omicron, transmite Europe 1. Pe masura ce compania…

- In sfarșit a ajuns Covid-ul și in Coreea de Nord! Sau, cel puțin, acum au raportat autoritațile primele cazuri infectare cu virusul SARS CoV-2, care au decretat lock down total. Cazurile de Covid, varianta Omicron, au fost declarate in capitala Phenian. Autoritațile refuza, insa, sa spuna numarul exact…

- Autoritațile de la Shanghai au permis, miercuri, ca alte 4 milioane de oameni sa iasa din casa, dupa ce acest oraș din estul Chinei a fost complet inchis din cauza Covid de la inceputul lunii, cu consecințe majore asupra economiei țarii. Dupa inchiderea totala a orașului, s-a trecut la o relaxare a…

- Shanghai, orașul cu 26 de milioane de locuitori, unde pe 28 martie s-a impus o mare carantina impotriva Covid 19, varianta Omicron, se confrunta cu o situație dramatica. Populația, care nu mai are voie sa iasa din case, și-a terminat rezervele de la inceputul carantinei și nu mai are nici hrana, nici…