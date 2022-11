Miercuri, 14 decembrie, de la ora 19.00, iubitorii de teatru și nu numai sunt invitați la o piesa in premiera. Adolescenți, tineri și pasionați de teatru, 11 la numar, vor urca pe scena in cadrul premierei „Ieri, alaltaieri și raasalaltaieri” de Maria Cociș și Andreea Mocanu, regizata de Camelia Popa. Atat dramaturgii, cat și regizorul vor fi prezenți la premiera. Este un spectacol de o ora și jumatate, pregatit intens in doar 2 luni. Camelia Popa regizorul acestui spectacol și Trupa 009, au un istoric de aproape 3 ani. Au facut facut filme de scurt metraj și piese de teatru impreuna, in cadrul…