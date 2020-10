Iar despre masivul Giumalău şi marginalii speculative pe seama denumirilor montane Am conectat oronimul Giumalau cu oiconimul Jomala din insula Aland, care este explicat ca provenind din finlandeza, semnificand , comun multor populatii fino-ugrice (finlandezul jumala- engleza , care este numele generic pentru o zeitate majora si zeitate suprema. El este transliterat uneori si yumala. Originea cuvantului este necunoscuta, o explicatie ar fi din Jomali, zeitatea suprema a populatiei permians, ori din cuvantul estonian jume, transliterat si yumal. In limba mari ce apartine tot grupului fino-ugric kuma'laš semnifica ). Un corespondent oiconimic al oronimului am gasi in Grecia (posibil… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

