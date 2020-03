Iar despre Fericire

Stiri pe aceeasi tema

- I-am invitat pe cațiva dintre scriitorii bacauani sa ne faca marturisiri despre proiectele literare pe care le-au croit pentru 2020. Astazi, destainuirea scriitorului/ universitarului Ștefan Munteanu și cea a poetului Alexandru Dumitru… Ștefan Munteanu: „La o provocare asemanatoare, pe care mi-ai propus-o…

- Comuna mea natala, Lipova, un taram fara prea multe artificii, cu locuitori ancorați in propriile interese si aspirații, de la țarani simpli, pana la oameni cu pretenții, ascunde povești de viața uimitoare. Dincolo de micile excepții, acest taram, aflat la aproximativ 15 km de agitația civilizata a…

- Vremuri noi, presa noua Nu se asezasera bine noile elemente de structura politico-sociala din ultima decada a lui decembrie 1989, ca au si aparut publicatiile unei lumi radical schimbate. Practic, „in primele luni ale lui 1990, asistam la o explozie de aparitii in spatiul gazetaresc” (Ion Cristoiu,…

- In data de 19 decembrie 2019, incepand cu ora 13.00, cu prilejul Sfintei Sarbatori a Craciunului, copii instituționalizați ai Rețelei de Apartamente ,,Casa Mea” din Onesti și cinci copii ai unei familii din comuna Hemeius, județul Bacau vor primi la sediul Bazei 95 Aeriene Bacau, prin grija SC Electric…

- Termenul pana la care se puteau depune oferte de catre societațile interesate sa contracteze serviciul de colectare și transportare a deșeurilor din municipiul Bacau și 22 de comune invecinate a expirat pe 16 decembrie. „Au fost doi ofertanți, iar pe 17 decembrie, cu incepere de la ora 10, Comisia de…

- Inainte de a pleca intr-o binemeritata vacanța, ingerașii din grupa mijlocie B, de la Școala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Bacau s-au bucurat de cea mai așteptata vizita, cea a lui Moș Craciun, intr-o atmosfera de mare sarbatoare. Moș Crșciun a intrat in sala de grupa, s-a așezat pe scaunul de langa bradul…

- Un accident mai puțin obișnuit s-a petrecut, astazi, dupa-amiaza, in localitatea bacauana Helegiu. Un taxi a ieșit in afara parții carosabile și s-a rasturnat pe un copac. Se relateaza ca in autoturism se aflau șoferul și un pasager. Articolul Helegiu: Un taxi s-a urcat intr-un copac apare prima data…

- Senatorul PSD Bacau, Miron Smarandache, a adresat luni o interpelare parlamentara ministrului Afacerilor Interne, Marcel Ion Vela, pe tema numirii unui posibil condamnat in conducerea MAI. Intervenția parlamentarului bacauan vine dupa ce, zilele trecute, Vela a anunțat numirea comisarului șef de poliție…