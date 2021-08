IAR Braşov a obţinut un profit net în creştere cu aproape 19% în primul semestru IAR Brasov a realizat un profit net de 18,287 milioane de lei in primul semestru al acestui an, in crestere cu 18,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti. Compania a realizat o cifra de afaceri neta de 167 milioane de lei, in primele 6 luni din acest an, mai mare cu 5,47% fata de cea realizata in primul semestru din 2020. Cheltuielile de exploatare ale companiei au fost in primul semestru din acest an de 138,866 milioane de lei, mai mari cu 8% fata de cele raportate la 30 iunie 2020. IAR Brasov avea la 30 iunie 2021 active in valoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

