Iar au crescut prețurile carburanților. Motorina – 7,40 lei litrul Guvernul a eliminat compensația de 50 de bani la carburanți și o perioada prețurile au stagnat. In ultimele 3 saptamani avem parte de o creștere fulminanta care amenința ca sa elimine orice reducere a prețului alimentelor pe care o incearca Guvernul. In ultimele trei saptamani, cand s-au facut 13 majorari de prețuri la carburanți, dieselul s-a scumpit cu 72 de bani, iar benzina, cu 51 de bani. Sambata, 19, august, stațiile Petrom vindeau motorina standard cu 7,40 lei pe litru. Procentual, prețul motorinei s-a majorat cu 15,5% in ultimele trei luni, iar cel al benzinei, cu 12,6%. n prezent, motorina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a eliminat compensația de 50 de bani la carburanți și o perioada prețurile au stagnat. In ultimele 3 saptamani avem parte de o creștere fulminanta care amenința ca sa elimine orice reducere a prețului alimentelor pe care o incearca Guvernul.In ultimele trei saptamani, cand s-au facut 13…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru marți, 15 august. Benzina se scumpește cu un 6 bani, iar motorina cu 10 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 25,82 de lei, iar unul de motorina 23,23 de lei.

- Noi creșteri de prețuri la Petrom: Carburanții s-au scumpit cu 9 bani pe litru Petrom, liderul pieței carburanților din Romania a scumpit vineri benzina și motorina cu 9 bani pe litru. Motorina a ajuns la 7,21 lei pe litru, iar benzina a sarit si ea de 7 lei la aproape toate stațiile. Seria scumpirilor…

- Cel mai mic preț al benzinei standard este de 6,79 lei si se gaseste la mai multe statii Lukoil din Bucuresti, in creștere fața de ziua precedenta cand același produs se vindea cu 6,75 lei.La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri intre 6,80 lei și 7,03 lei.Pentru…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru perioada 1 – 3 iulie. Benzina se scumpește cu 21 lei, iar motorina cu 18 bani. Astfel, in weekend, pentru un litru de benzina, șoferii vor trebui sa scoata din buzunar 24,12 lei, iar pentru unul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru perioada 1 – 3 iulie. Benzina se scumpește cu 21 lei, iar motorina cu 18 bani. Astfel, in weekend, pentru un litru de benzina, șoferii vor trebui sa scoata din buzunar 24,12 lei, iar pentru unul…

- Retailerii prezenți in Romania vor reduce prețurile la mai multe alimente de baza pentru jumatate de an. Vor fi incluse mai multe alimente, printre care painea, laptele, branzeturile, carnea, ouale, faina sau uleiul. Guvernul a ajuns la un acord cu retailerii prezenți in Romania, pentru scaderea prețurilor…

- In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa 6,60 lei și se gasește la mai multe stații Lukoil din București, informeaza Antena3 CNN. Prețul benzinei este in creștere fața de ultima valoarea inregistrata, pe 13 iunie, cand era 6,58 lei. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri…