- Fostul rugbist Petre Florescu a murit, la varsta de 76 de ani, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe pagina de Facebook. Petre Florescu s-a nascut pe 22 iunie 1945, in comuna Valea Ciorii din județul Ialomița. A debutat in rugby in 1960,la echipa Vulcan București, pe postul de mijlocaș la gramada…

- Procurorii DIICOT au reținut 4 membrii unei ai unei rețele de trafic de droguri, care s-au dovedit a fi și cei care au furat 22 de biciclete ale lotului de ciclism al Italiei. Prejudiciul cauzat cicliștilor depașește 600.000 de euro, potrivit comunicatului autoritaților.Alaturi de polițiștii de la Brigada…

- Masini rasturnate, zeci de drumuri blocate si scoli inchise…Aceasta este numai o parte din „bilanțul” pe care l-a lasat in urma o furtuna, in sudul Frantei. In șase ore a plouat cat in doua luni. Cel putin doua persoane sunt date disparute, o autostrada a fost inchisa din cauza unui accident in lant,…