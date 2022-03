Mesajul, scrie marți publicația The Moscow Times, vine la o zi dupa ce presa ucraineana a relatat ca avionul fostului președinte inlaturat de la putere in 2014 a fost vazut la Minsk și ca Viktor Ianukovici ar fi o posibila varianta dorita de Rusia la putrere, in Kiev, in locul lui Zelenski. Fostul lider al Ucrainei, Viktor Ianukovici, i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski sa ajunga la un acord de pace „cu orice preț”, intr-o scrisoare publicata de presa de stat rusa, in a 13-a zi a invaziei forțelor ruse in Ucraina.Refugiat in Rusia, Ianukovici a fost gasit vinovat de tradare pentru ca a…