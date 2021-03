Ianuarie demografic: Mai puține nașteri decât în decembrie, iar vaccinarea a făcut ca numărul deceselor să scadă semnificativ În luna ianuarie 2021 numarul nasterilor înregistrate a scazut atât fața de luna ianuarie 2020 cât si fata de luna precedenta (decembrie 2020), arata datele transmise luni dimineața de Institutul Național de Statistica, ceea ce confirma ca primele luni de lockdow nu au fost atât de favorabile procrearii de copii pe cât s-a speculat. De asemenea, datele INS mai arata impactul favorabil al campaniei de vaccinare: numarul deceselor a scazut semnificativ fata de luna decembrie 2020

