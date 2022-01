Iann Dior a lansat albumul On To Better Things

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Ionuțescu a lansat astazi materialul disografic „Murmur”, care conține opt piese, toate compozițiile find creatii originale ce au ca punct de inspirație natura. Piesele au fost pentru prima data interpretate cu ocazia evenimentului „Murmur 3 Ape”, un concert inedit sustinut pe o scena plutitoare…

- Conferința Naționala cu participare internaționala CardioNETa ajuns la a XXI-a ediție și se desfașoara in perioada de 9-11 decembrie 2021, eveniment de inalta ținuta academica inscris in lista de evenimente ce marcheaza Zilele Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George…

- Norah Jones a lansat varianta deluxe a albumului “I Dream Of Christmas”. Varianta deluxe contine trei piese noi, fiind primul proiect realizat pentru perioada sarbatorilor. Artista a lansat in 2002 albumul de debut, “Come Away With Me”, care a devenit familiar pentru milioane de fani. Castigatoare a…

- Iann Dior a lansat piesa “Let You”, cel mai recent single de pe urmatorul album “On To Better Things”. Melodia este produsa de Omer Fedi si KBeaZy. Pe noul album va fi prezenta si piesa “V12” featuring Lil Uzi Vert. Iann isi continua seria de hit-uri, dupa ce a lansat “Mood” impreuna cu 24kGoldn, piesa…

- Casa de discuri Prophecy Productions a lansat un nou single extras din albumul „Zau“, materialul discografic semnat Negura Bunget care va fi lansat in data de 26 noiembrie. Albumul este „moștenirea” lui Gabriel „Negru” Mafa, care a murit in 2017 și este incheierea unei „trilogii transilvanene”, fiind…

- Mind Games este al patrulea album solo post Beatles al lui John Lennon, inregistrat si lansat in 1973.Lansarea discului a marcat inceputul perioadei de 18 luni de separare a lui Lennon de Yoko Ono si sfarsitul perioadei sale de activism politic, determinat in mare parte de realegerea lui Richard Nixon,…

- Un nou proiect de mare anvergura este realizat, la Orhei, la inițiativa echipei Partidului „Șor”. Gradinița-creșa „Curcubeu” nr. 12, din sectorul Lupoaica, este renovata integral. In prezent, la aceasta instituție preșcolara, au loc ample lucrari de reparație, care sunt pe ultima suta de metri. Autoritațile…