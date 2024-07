Stiri pe aceeasi tema

- Varianta surprinzatoare aparuta in presa britanica: Ianis Hagi (25 de ani), revenit la Rangers dupa imprumutul la Alaves, ar fi aproape de un transfer la Fiorentina, in Serie A. Ianis Hagi a avut evolutii apreciate la EURO 2024, mai ales in meciul cu Slovacia (1-1), cand a obținut penalty-ul care a…

- Ioan Varga (65 de ani), patronul de la CFR Cluj, a anunțat ca incearca sa il aduca la echipa lui pe Louis Munteanu (22), atacantul Fiorentinei. Finanțatorul CFR-ului considera ca echipa lui are nevoie de intariri și vrea sa le dea lovitura celor de la FCSB și Rapid, cluburi care au incercat la randul…

- Razvan Lucescu (55 de ani), antrenorul celor de la PAOK Salonic, i-a facut o caracterizare fara menajamente lui Ianis Hagi, dupa participarea Romaniei la Campionatul European din Germania. Deportivo Alaves i-a spus „La revedere!” lui Ianis Hagi, iar acesta se va intoarce la Rangers. Conform jurnalistilor…

- Philippe Clement (50 de ani), antrenorul lui Rangers, ar putea fi dispus sa ii mai acorde o șansa lui Ianis Hagi (25 de ani), revenit in Scoția dupa imprumutul la Deportivo Alaves, in urma prestațiilor pe care le-a avut aripa dreapta la Campionatul European din Germania. Cel puțin asta susține Barry…

- Nord-irlandezul Neil Lennon, noul antrenor al Rapidului, a fost prezent la o emisiune in Scoția, in care a vorbit despre noua sa aventura. In direct la emisiunea „PLZ Soccer - The Football Show”, Neil Lennon a fost invitat sa prefațeze finala Cupei Scoției (Celtic - Rangers 1-0), in calitate de fost…

- Ianis Hagi mai are contract cu Rangers pina in vara lui 2026. El a fost transferat de scoțieni de la Genk, in vara lui 2020, pentru 3,5 milioane de euro. In ultimul sezon, Ianis a jucat sub forma de imprumut la Alaves, dar nu a avut mari realizari. Nu a rueșit sa inscrie nici macar un gol in La Liga,…

- Presa din Turcia anunța ca cei de la Galatasaray sunt hotarați sa il transfere pe Ianis Hagi (25 de ani). Ianis Hagi un traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Joaca sub forma de imprumut la Alaves, unde nu a reușit sa inscrie in cele 21 de partide in care a jucat in La Liga. Turcii de la fanatik.com.tr…

- Deși a impresionat in Real Madrid - Alaves 5-0, Ianis Hagi a fost aspru criticat in Scoția. El va reveni la Rangers la finalul sezonului. Ianis Hagi a fost titular pe „Santiago Bernabeu” pentru Alaves și a fost aproape de gol de doua ori, fiind blocat greu ce Courtois. Insa el nu va ramane la Alaves,…