- Fotbalistul roman Ianis Hagi, a afirmat, duminica, la finalul meciului pierdut cu 0-4 in Norvegia, ca scorul reprezinta o umilinta, dar a precizat ca nu asta este fata nationalei pregatite de Mirel Radoi. "Dezamagirea este mare, dar simt ca nu asta este fata echipei nationale. Am prins din nou o zi…

- Selecționerul echipei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, 39 de ani, a vorbit despre eșecul drastic inregistrat, duminica, de tricolori, la Oslo, 0-4, intr-un meci contand pentru grupele din Liga Națiunilor.Mirel Radoi a precizat ca la Oslo nu a fost un simplu eșec, ci o umilința, pe care a suferit-o,…

- UPDATE, ora 18:04 / Avem echipele de start. Mirel Radoi a facut multe schimbari si mizeaza pe Ianis Hagi din primul minut. Dupa dezamagirea din Islanda, Romania merge in Norvegia pentru a incerca sa mai repare la capitolul imagine. A fost 1-2 la Reykjavik, rezultat care inseamna și ratarea ultimei șanse…

- Jucatorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ianis Hagi, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca selectionata pregatita de Mirel Radoi a inceput bine Liga Natiunilor si ca intentioneaza sa ramana pe primul loc in clasament si dupa meciul de duminica, cu Norvegia. "Vrem sa avem constanta…

- Mirel Radoi, alaturi de Ianis Hagi, a prefațat meciul cu Norvegia, din Liga Națiunilor, și a anunțat ca are de gand sa faca mai multe schimbari in echipa de start. Norvegia – Romania, in Liga Națiunilor, se joaca duminica, de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- ​​Ploaia care cade continuu de ceva vreme la Oslo si prognoza care indica aceleasi conditii meteo pâna mâine în jurul prânzului au determinat o reactie din partea gazdelor norvegiene cu privire la partida Norvegia vs România programata mâine la ora 19:00, informeaza…

- Fostul selecționer Victor Pițurca (64 de ani) a facut o analiza a jucatorilor pe care Mirel Radoi s-a bazat in „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria. Ianis Hagi a fost titular in remiza cu Irlanda de Nord, fara mari realizari. Mirel Radoi nu l-a mai introdus in victoria 3-2 din Austria. Victor Pițurca…

- Mijlocasul de 21 de ani pare a fi in mare forma si dovedeste ca nu degeaba selectionerul Mirel Radoi l-a nominalizat drept cel mai in masura sa ia tricoul cu numarul 10 in prima reprezentativa.