Ianis Hagi trage tare pentru recuperare. Mijlocașul roman de la Rangers se afla pe drumul dificil al recuperarii dupa accidentarea grava suferita in ianuarie. Internaționalul roman a facut progrese remarcabile, posibila lui prezența in lot fiind menționata chiar și inaintea finalei Europa League, de saptamana trecuta. Ianis Hagi nu e inca apt sa revina pe […] The post Ianis Hagi trage tare pentru recuperare. Cum s-a filmat mijlocașul de la Rangers VIDEO appeared first on IMPACT .