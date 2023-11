Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a „spart gheata” si a marcat primele sale goluri la Alaves. Fiul „Regelui” a reusit o „dubla” in victoria cu 10-0 a echipei sale, din Cupa Regelui, victorie obtinuta in fata celor de la Deportivo Murcia. Ianis Hagi a fost imprumutat de Alaves la inceputul sezonului, de la Rangers. International…

- Ianis Hagi a inscris primele sale goluri in tricoul lui Deportivo Alaves, in victoria reușita de basci in turul II al Cupei Spaniei, 10-0 cu amatorii de la Deportivo Murcia, o formație din Liga 6. A fost a opta apariție a romanului in tricoul „Babazorros”. Hagi jr. are evoluții din ce in ce mai apreciate…

- Ianis Hagi a fost prezentat ca un star, acum trei zile, la Deportivo Alaves și ar putea sa debuteze astazi intr-un meci din La Liga. Internaționalul roman face parte din lot și a inceput pe banca duelul cu Valencia, din etapa cu numarul patru din prima liga spaniola. Ianis Hagi se afla in lotul lui…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi, care a fost imprumutat de Glasgow Rangers, pana la finalul sezonului, la clubul spaniol Deportivo Alaves, nou-promovat in La Liga, a afirmat ca numele sau de familie "este o mare responsabilitate", dar a adaugat ca ii plac provocarile, presiunea si este nerabdator sa joace…

- Ianis Hagi primește o noua șansa, dupa ce s-a certat cu antrenorul lui Glasgow Rangers, dar aventura lui in Spania nu va insemna doar „lapte și miere”. Helmut Duckadam este convins ca internaționalului roman nu-i va fi deloc ușor la Deportivo Alaves și ii transmite ca partidele din La Liga sunt mai…

- Este oficial Ianis Hagi a semnat cu spaniolii de la Deportivo Alaves si va juca in La Liga in acest sezon. Rangers l a imprumutat pe mijlocasul roman timp de un sezon in Spania. Dupa trei ani petrecuti la gruparea din Scoatia, aceasta a transmis urmatorul mesaj privind transferul: "Ianis Hagi s a alaturat…

- Ianis Hagi a fost prezentat la Deportivo Alaves in urma cu 24 de ore și are șanse mari sa debuteze la noua echipa astazi, 28.08.2023, in meciul cu Getafe. Internaționalul roman va caștiga in Primera Division 1,3 milioane de euro, salariul lui urmand sa fie suportat, in cote egale, de formația din Spania…

- Internaționalul roman Ianis Hagi va juca pana la finalul sezonului la Deportivo Alaves, dupa ce Glasgow Rangers a decis sa il imprumute in prima liga spaniola. Dupa trei ani petrecuți pe Ibrox Park și 99 de meciuri jucate in tricoul lui Glasgow Rangers, timp in care a inscris 16 goluri și a oferit 18…