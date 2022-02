Stiri pe aceeasi tema

Christian Eriksen a jucat, luni, 80 de minute intr-un amical impotriva echipei Glasgow Rangers. Danezul ar putea fi inclus in lotul echipei Brentford pentru meciul de sambata cu Newcastle, din Premier League, conform news.ro.

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Peterescu, si-a criticat jucatorii dupa meciul cu FC Rapid, scor 2-1, el precizand ca in repriza a doua "au fost penibili" si ca nu au sanse sa obtina ceva cu astfel de prestatii, potrivit news.ro.

Mijlocasul Ciprian Deac a declarat, duminica seara, ca nu-si explica evolutiile slabe ale echipei CFR Cluj din repriza a doua de la meciuri, subliniind ca, la experienta avuta, clujenii ar trebui sa dea rapid si al doilea gol, potrivit news.ro.

Staff-ul tehnic al nationalei Romaniei a anuntat, sambata, un lot de 36 de jucatori pentru meciul cu Spania, din editia 2022 a Rugby Europe Championship.

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca partida cu FC Rapid va fi foarte dificila, el mentionand ca nici clujenii si nici adversarii nu au nevoie de un egal, potrivit news.ro.

Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara a amendat 52 de suporteri dupa incidentele care au avut loc, duminica, inainte de meciul dintre UTA si Dinamo, cand sustinatori ai celor doua echipe s-au confruntat in strada cu bate, valoarea tuturor amenzilor fiind de 9.900 de lei, potrivit Agerpres.

Primele 4 meciuri ale 16-imilor de finala ale UEFA Europa League s-au jucat joi seara, cu incepere de la ora 19.45, cu doua capete de afiș. Barcelona – Napoli și Borusia Dortmund – Glasgow Rangers au monopolizat audiențele, scoțienii furnizand surpiza serii, intr-un meci cu 6 goluri.

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea ramane pe locul 2 in grupa D a European League, dupa ce a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia daneza Viborg HK, scor 31-20 (15-8), in meci restant din prima etapa. Ambele echipe sunt deja calificate in sferturi, anunța news.ro.