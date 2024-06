Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Romelu Lukaku a parut sa le dea Diavolilor Roșii un avans de 2-0 impotriva Romaniei, in repriza secunda, dar, inca o data, VAR-ul a i-a anulat golul. A fost al treilea la turneul din Germania, dupa cele doua pe care le inscrisese contra Slovaciei, și ele anulate de VAR.Niciun jucator n-a marcat…

- Serghei Rebrov a vorbit in termeni elogioși despre Romania, dupa ce tricolorii au spulberat cu 3-0 Ucraina, in primul meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal din Germania, relateaza ukrfootball.ua.„Romania e o echipa buna. Am spus-o și la conferința de ieri, aceasta este o națiune a fotbalului.…

- Romania incepe astazi, luni, 17 iunie, participarea la Campionatul European de fotbal din Germania. Printre jucatorii echipei naționale se numara și un satmarean, care ar putea evolua in acest prim meci al tricolorilor. Naționala Romaniei va juca in aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:00, impotriva Ucrainei,…

- Așteptarea s-a terminat. Naționala Romaniei debuteaza luni, 17 iunie la Euro 2024. Duelul cu Ucraina va incepe la ora 16:00, iar la meci sunt așteptate mai multe persoane de seama. Oamenilor de fotbal care au scris istorie pentru naționala și care sunt mereu prezenți la astfel de evenimente li se alatura…

- Campionatul European de fotbal incepe vineri, 14 iunie, in Germania, și va continua pana la 14 iulie. In cadrul competiției, 24 de echipe, inclusiv Romania, vor concura pentru titlul european. Prima partida a turneului va avea loc la ora 22:00, la Munchen, pe stadionul lui Bayern Munchen, unde naționala…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis un mesaj, din Germania, fanilor romani. Acesta le-a cerut suporterilor sustinere si incredere pentru tricolori, la meciurile pe care le vor disputa la EURO 2024 . La Campionatul European din Germania (14 iunie-14 iulie), Romania va debuta pe 17 iunie,…

- Romanii din Germania i-au cerut lui Ianis Hagi sa isi amane nunta, programata in ziua finalei EURO 2024. Romani din toate colturile Germaniei si nu numai au intampinat nationala lui Edi Iordanescu la EURO 2024! Cei mai optimisti suporteri ai Romaniei i-au transmis lui Ianis Hagi sa isi amane nunta.…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…