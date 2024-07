Ianis Hagi și Elena Tănase, IMAGINI de la nunta de vis la Palatul Știrbey Peste 700 de invitați au petrecut la nunta lui Hagi Jr. Ianis Hagi, la doar 25 de ani, a trait un moment memorabil alaturi de Elena Tanase, intr-o ceremonie religioasa de poveste ce a avut loc la Biserica Sfantul Visarion din București. Lacașul de cult este un loc cu semnificație profunda pentru familia Hagi. Bisericuța este locul unde oficiaza slujbe duhovnicul familiei. Cununia religioasa Primul membru al familiei care a ajuns la eveniment a fost Gheorghe Popescu, unchiul lui Ianis. Imediat dupa el, Gheorghe Hagi și Marilena Hagi și-au facut apariția urmați de mirii Ianis și Elena, care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

