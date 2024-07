Stiri pe aceeasi tema

- Faza ambigua dupa doar doua minute din „optimea” Romania - Olanda. Dupa un pressing prelungit al „tricolorilor”, care i-au inghesuit serios pe olandezi in careul de „16”, Ianis Hagi s-a ales cu capul stat in urma unui duel cu olandezul Dumfries. Faza n-a fost verificata in cabina VAR, in ciuda faptului…

- Vasile Mogos a fost titularizat ca fundas stanga in locul lui Nicusor Bancu (suspendat), in nationala Romaniei pentru meciul cu Olanda, care are loc marti (19:00), pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, scrie Agerpres. Ca…

- Toata suflarea fotbalistica din țara e alaturi de Naționala in lupta extraordinara cu Olanda din optimile Canpionatului European. Strigam toți, intr-un singur glas: R O M A N I A, ale! Ar fi prima data cand am depași un tur eliminatoriu la un Campionat European, ceea ce ar insemna o performanța extraordinara…

- Marți, ora 19:00, Romania și Olanda se vor infrunta pentru un loc in sferturile de finala ale Euro 2024. Antrenamentul oficial al batavilor a avut loc luni dupa-amiaza, la stadionul din Munchen. Pentru olandezi, iminentul duel cu Romania va fi primul in capitala Bavariei la acest turneu final. ...

- Cody Gakpo (25 de ani) a prefațat confruntarea de marți dintre Romania și Olanda, programata la ora 19:00, in optimile Euro 2024. Extrema stanga Cody Gakpo este cel mai bun marcator olandez din fața grupelor, autor a doua goluri, primul in victoria cu Polonia, 2-1, celalalt in meciul pierdut cu Austria,…

- Calificarea Romaniei in optimile de la Euro 2024 a scos mii de suporteri in strada, pentru a sarbatori ca tricolorii ajung din nou, dupa 24 de ani, in fazele superioare ale unui turneu final. Imaginile cu petrecerea lor au fost catalogate drept „incredibile” de catre Radu Dragușin, fundașul in varsta…

- Un fan a intrat pe teren in repriza secunda a meciului dintre Romania și Ucraina, scor 3-0, primul pentru „tricolori” la Campionatul European din Germania. In minutul 73 al meciului de pe Allianz Arena, in timp ce ucrainenii se pregateau sa execute o lovitura de la colțul terenului, un fan roman a intrat…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a declarat, dupa ce Deportivo Alaves a fost invinsa de Real Madrid cu 5-0, marti seara, Stadionul Santiago Bernabeu, ca doreste sa incheie sezonul ”cu capul sus”, dupa cum transmite EFE. ”Trebuie sa uitam cat mai repede acest meci, deja ne gandim la partida cu Getafe. Pana…