Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul Ianis Hagi, in varsta de 24 de ani, si-a cerut de sotie iubita, intr-un cadru romantic, la Paris. "You. Me. Oui", a scris Ianis Hagi pe Instagram, postand si fotografii de la Paris. Potrivit playsport.ro, Ianis a prezentat-o pe Elena familiei sale toamna trecuta. "Sunt foarte fericit.…

- Ianis Hagi, fotbalistul in varsta de 24 de ani, a facut un pas important și și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar Elena, o tanara studenta din Constanța de origine aromana, impartașește aceeași origine culturala cu Ianis.Ianis Hagi nu a cerut-o oriunde pe…

- Ianis Hagi a facut pasul cel mare și a cerut-o in casatorie pe iubita lui, la Paris. Cei doi au o relație de mulți ani și traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Elena Tanase provine dintr-o familie instarita, iar tatal ei se ocupa de mai multe afaceri.

- Gica Hagi s-a declarat bucuros dupa ce Ianis și-a cerut iubita, Elena Tanase, de soție. Ianis Hagi și-a cerut iubita de soție la Paris, intr-un cadru romantic, spre bucuria lui Gica Hagi și a familiei celor doi tineri. Reacția lui Gica Hagi dupa ce Ianis Hagi a cerut-o pe Elena Tanase de soție „O bucurie!…

- Moment emotionant in viata fotbalistului constantean Ianis Hagi si a iubitei sale, Elena Tanase.Cei doi traiesc de cativa ani o frumoasa poveste de dragoste, iar fiul lui Gheorghe Hagi a decis sa faca acum pasul cel mare si sa o ceara de sotie pe frumoasa domnisoara.Totul s a petrecut la Paris, intr…

- Ianis Hagi (24 de ani) ar fi cerut-o in casatorie pe Elena Tanase (23 de ani). Cei doi formeaza un coplu de mai mulți ani. Ianis Hagi a depașit momentul de cumpana al carierei, accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de gazon aproape un an. Mijlocașul lui Rangers și-a recapatat și locul in prima…

- Gerard Pique nu mai sta pe ganduri serioase cu frumoasa lui iubita. Se pare ca, intr-un final, familia fotbalistului i-ar fi dat acceptul Clarei Chia. Gerard Pique nu se mai ascunde Carismaticul fotbalist traiește o frumoasa poveste de iubire cu nimeni alta decat Clara Chia. Se pare ca frumoasa Clara…

- Ianis Hagi se afla in vacanta in aceste momente, dupa ce sezonul fotbalistic s a incheiat. Fotbalistul celor de la Rangers a fost surprins la o nunta ce a avut loc intr un hotel din Neptun, judetul Constanta. Fiul lui Gheorghe Hagi s a alaturat la un moment dat corului pe ritmuri de dans specifice aromanilor.…