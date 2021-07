Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova anunța ca judocanul Denis Vieru a obținut o victorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins pe uzbekul Sardor Nurillaev. Denis Vieru l-a invins pe uzbekul Sardor Nurillaev și a pierdut in fața brazilianului Daniel Cargnin. Anul curent,…

- Mihaela Buzarnescu s-a declarat incantata de calificarea in turul doi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ea mentionand, intr-un mesaj postat in social media, ca spera ca i-a facut mandri pe toti fanii sai. “Incantata sa concurez pentru prima data la Jocurile Olimpice si ca am castigat primul…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul doi al Jocurilor Olimpice de la Tokyo dupa ce a invins-o in trei seturi (6-7, 7-5, 6-4) pe americanca Alison Riske. Buzarnescu s-a calificat in turul 2 al turneului olimpic dupa ce a trecut de Alison Riske, intr-un meci ce a durat aproape 3 ore. Primul set dintre…

- De la prima participare la Jocurile Olimpice la cate medalii de aur s-au strans, de la cați sportivi care au fost pe podium se regasesc in delegația actuala pana la sporturile cele mai galonate, premiere, veterani, tradiții puse in cifre. O mare parte din delegația Romaniei decoleaza azi spre Japonia,…

- Curg vestile bune pentru tenisul feminin din Romania din partea unor sportive din linia a doua, mai putin mediatizate, in comparatie cu vedetele care au refuzat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august).

- Zilele acestea Glasgow Rangers, echipa la care activeaza Ianis Hagi, se pregatește pentru Champions League. Dupa ce a anunțat un amical de zile mari cu Real Madrid, Glasgow a jucat un meci de pregatire cu o echipa din liga a patra engleza. Numai ca rezultatul final a surprins pe toata lumea. Printre…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita se afla la o singura victorie de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o, vineri, pe germanca Ornella Wahner la puncte (decizie in unanimitate, 5-0), in optimile de finala ale cat. 57 kg, la turneul preolimpic european de la Paris.…

- Glasgow Rangers a încheiat cu o victorie sezonul din Scoția: 4-0 contra celor de la Aberdeen. Ianis Hagi a fost titular la trupa antrenata de Steven Gerrard, internaționalul român reușind o pasa de gol pentru gazde.