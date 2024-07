Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 iulie, Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist Gheorghe Hagi, se casatorește religios cu aleasa inimii sale, Elena Tanase. Evenimentul va fi sarbatorit cu o petrecere grandioasa la Palatul Știrbey, unde toate detaliile au fost planificate minuțios. In bucatarie, pregatirile sunt in plina…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se casatoresc religios duminica, 14 iulie, iar nunta va avea loc la Domeniul Știrbey Voda de la Buftea. Nunta este pe 14 iulie, chiar in ziua in care are loc finala EURO 2024.

- Ianis Hagi și Elena promit o nunta grandioasa, duminica, 14 iulie 2024, pe Domeniul Știrbey. Rugați intr-un interviu pentru Observator sa-și transmita un mesaj pentru ei din viitor, Elena a spus: „Sa nu uitam sa fim fericiți”. Antena transmite in exclusivitate imagini de la nunta lui Ianis si a Elenei…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se vor cununa religios duminica, 14 iulie, la Biserica Sf. Visarion din Capitala. Spynews va prezinta, in exclusivitate, istoricul lacașului de cult, dar și imagini cu superbul edificiu religios.

- Nunta anului in Romania! Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, și Elena Tanase se pregatesc pentru marele eveniment al vieții lor. Nunta celor doi va avea loc pe 14 iulie, in ziua finalei de la Euro 2024.Inițial, Ianis Hagi iși dorea ca nunta sa aiba loc in orașul sau natal, Constanța. Cu toate acestea,…