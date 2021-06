Ianis Hagi, schimbare radicală de look la Barcelona

Ianis Hagi (22 de ani) și-a schimbat look-ul, in timpul vacanței din Barcelona. Romania nu participa la Euro 2020, așa ca fotbaliștii „tricolori” iși permit o vacanța prelungita. Ianis Hagi a ales sa și-o petreaca la Barcelona. Mijlocașul lui Rangers a vizitat și o frizerie locala celebra. Schimbarea de look este una extrem de curajoasa, dupa cum se observa in imaginile postate pe rețelele de socializare. ...